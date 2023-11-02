ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9061 شهيد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 9061 شهيدا بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة و32000 مصاب.

وقالت السلطات الصحية في بيان إن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في ال24 ساعة الماضية راح ضحيتها 256 شهيدا.

وطالبت بتوفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل محذرة من كارثة صحية وشيكة نتيجة قرب توقف مولد مستشفى الشفاء عن العمل.

ومن جهتها قالت مصادر محلية في القطاع انه تم انتشال 27 شهيدا بعد استهداف الاحتلال مدرسة في معسكر جباليا شمال القطاع.

وفي سياق متصل ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ان فلسطينيا استشهد متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات اندلعت بين عدد من الشباب الفلسطينيين في مدينة (البيرة) وقوات الاحتلال ليرتفع عدد شهداء الضفة الغربية اليوم الخميس إلى أربعة.

وكان ثلاثة فلسطينيين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال صباح اليوم في مدن (البيرة) و(نابلس) و(قلقيلية).

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ السابع من اكتوبر الماضي في الضفة الغربية إلى 134 شهيدا.