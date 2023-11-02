البنتاجون: ندعم هدنة إنسانية في غزة لإخراج الرهائن المحتجزين لدى حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنهم يواصلون الحديث مع الإسرائيليين عن أهمية التناسب وحماية المدنيين على الأرض.

وتابع المتحدث باسم البنتاجون: "نحرص على أن تكون مساعداتنا العسكرية متوافقة مع القانون الدولي وهذا نناقشه مع كل شركائنا وليس إسرائيل فحسب، وسنواصل إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل في دفاعها عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية".

وأضاف متحدث البنتاجون: "نواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب، ومستمرون في حماية قواتنا ومواطنينا بالمنطقة،و لا نؤيد وقف إطلاق النار لأنه يمنح حماس الوقت لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات جديدة، لكننا ندعم هدنة إنسانية مؤقتة في غزة، لتمكين المساعدات من الدخول ولخروج الرهائن المحتجزين لدى حماس".

وأكد متحدث البنتاجون: "نعلم أن الحوثيين لديهم القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل" متابعا :" أفراد القوات الخاصة الأمريكية الموجودة على الأرض في إسرائيل للمشورة فقط بشأن استعادة الرهائن، كما نركز على ردع الآخرين في الشرق الأوسط لعدم توسيع رقعة النزاع في غزة".

وأوضح متحدث البنتاجون: "روسيا لم تندد بهجمات حماس على إسرائيل، وهذا يتطابق مع أفعالها في أوكراني، وسنواصل العمل مع الشركاء في الشرق الأوسط للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة وأن حماس تقود عملياتها العسكرية انطلاقا من المنشآت المدنية في غزة وتستخدم المدنيين دروعا بشرية".

واستطرد البنتاجون: "نقر بالوضع المعقد على الأرض في غزة وما تواجهه، إسرائيل هناك من عدو يريد تدميرها، ونعمل على تمكين إسرائيل من الدفاع عن نفسها وضمان حصول المدنيين في غزة على المساعدات".