أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، في بيان، أنها "نُصرة لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم، هدفاً حيوياً للكيان الصهيوني على سواحل البحر الميت".
وأكدت "المقاومة الاسلامية في العراق"، على "استمرارها في دكّ معاقل العدو".
كانت هذه تفاصيل خبر "المقاومة الاسلامية في العراق": استهدفنا هدفاً حيوياً إسرائيلياً على سواحل البحر الميت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.