"المقاومة الاسلامية في العراق": استهدفنا هدفاً حيوياً إسرائيلياً على سواحل البحر الميت

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، في بيان، أنها "نُصرة لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم، هدفاً حيوياً للكيان الصهيوني على سواحل البحر الميت".

وأكدت "المقاومة الاسلامية في العراق"، على "استمرارها في دكّ معاقل العدو".