التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، وزير الجيوش الفرنسيّة Sebastien Lecornu مع وفد مرافق، بحضور السّفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد والتّطوّرات على الحدود الجنوبيّة.
كما استقبل العماد عون، السّفير النّروجي في لبنان Martin Yttervik، يرافقه الملحق العسكري العميد Dag Garshol، والسّفيرة الفنلنديّة في لبنان Anne Meskanen، ثمّ قائد العمليّات المشتركة الإيطاليّة الجنرال Francesco Paolo Figliuolo؛ وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد والتّطوّرات عند الحدود الجنوبيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش بحث مع وزير الجيوش الفرنسية وسفيرَي النروج وفنلندا بالتطورات على الحدود الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.