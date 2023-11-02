قائد الجيش بحث مع وزير الجيوش الفرنسية وسفيرَي النروج وفنلندا بالتطورات على الحدود الجنوبية

التقى قائد الجيش العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في اليرزة، وزير الجيوش الفرنسيّة Sebastien Lecornu مع وفد مرافق، بحضور السّفير الفرنسي في ​لبنان​ Hervé Magro، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد والتّطوّرات على الحدود الجنوبيّة.

كما استقبل العماد عون، السّفير النّروجي في لبنان Martin Yttervik، يرافقه الملحق العسكري العميد Dag Garshol، والسّفيرة الفنلنديّة في لبنان Anne Meskanen، ثمّ قائد العمليّات المشتركة الإيطاليّة الجنرال Francesco Paolo Figliuolo؛ وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد والتّطوّرات عند الحدود الجنوبيّة.