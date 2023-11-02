"النشرة": احراق بعض مستوعبات النفايات الموجودة داخل السوق في صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "احراق بعض مستوعبات النفايات الموجودة داخل السوق في المدينة بعد اقفاله مباشرة بالرغم من ان حملة الاوفياء لصيدا تقوم وخلال النهار بافراغ كل المستوعبات من النفايات".

ودعت الحملة، الجهات المختصة، الى "القيام بواجبها وخاصة ان بعض المستوعبات تم وضعها حديثا".