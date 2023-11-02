قوى الأمن ذكّرت بالقرار المتعلق بأوقات سير الشاحنات وطلبت من سائقيها التقيد به منعا للازدحام

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّه "يلاحَظ عدم التّقيّد بالقرار الّذي يتعلّق بأوقات سير الشّاحنات في محافظتَي ​بيروت​ و​جبل لبنان​، ممّا يؤدّي إلى ازدحام للسّير ولاسيّما في محلّة ​الكرنتينا​، كما تتجمّع الشّاحنات وتصطف بطريقة مخالفة للقانون تمهيدًا للدّخول إلى حرم المرفأ".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بناءً عليه، تذكّر المديريّة العامّة سائقي الشّاحنات بما تضمّنه القرار رقم 882 تاريخ 22-7-2020، ولاسيّما المادّة الأولى منه، المتعلّقة بأوقات سير الشّاحنات في محافظتَي بيروت وجبل لبنان، والّتي قضت بـ:

- منع سير الشّاحنات في محافظتَي بيروت وجبل لبنان اعتبارًا من السّاعة 6:30 لغاية السّاعة 9:30 صباحًا، ومن السّاعة 16:00 حتّى السّاعة 19:00 من يوم الإثنين حتّى يوم الجمعة. ومن السّاعة 12:00 من ظهر كلّ يوم سبت لغاية السّاعة صفر من صباح الإثنين الّذي يليه.

- منع خروج جميع الشّاحنات المتوجّهة إلى محافظتَي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها، بحال عدم إمكانيّة عبور المحافظتَين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدّد أعلاه".

وطلبت المديريّة من سائقي الشّاحنات "التّقيّد بالأوقات المذكورة أعلاه، وبتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا ل​حركة المرور​ ومنعًا للازدحام، تحت طائلة اتخاذ التّدابير القانونيّة اللّازمة بحقّ المخالفين".