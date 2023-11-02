القوات واجهت أسلحة مضادة للدبابات وقتال لا قبل لهم بمواجهته.. الإعلام الإسرائيلي يفضح نتنياهو : مقتل 17 جنديا وقائد الكتيبة 53

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مقاتلي حماس حاولوا الاستيلاء على مركبات مدرعة خلال معركة شرسة استمرت لساعات؛ وقالت أن جيش الإحتلال يستخدم تقنية الـ AI لتحديد آلاف الأهداف الجديدة

كمينا شرسا

وفي التفاصيل ، استمرت المعارك العنيفة في قطاع غزة يوم الخميس، حيث واجهت القوات الإسرائيلية كمينا شرسا نصبته حماس خلال الليل، وقال الجيش إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتحديد آلاف الأهداف الجديدة التابعة للحركة الفلسطينية.

ضابط كبير

وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الخميس عن مقتل ضابط كبير خلال القتال في غزة، ليصل عدد القتلى في الجيش إلى 18 منذ يوم الثلاثاء، و333 منذ بداية الحرب.

وأن القوات البرية والدبابات اشتبكت مع خلايا تابعة لحماس في شمال قطاع غزة خلال الليل، مما أسفر عن مقتل العشرات من المسلحين، فيما علم “تايمز أوف إسرائيل” أن المعركة الليلية كانت شرسة وفوضوية واستمرت لأكثر من ثلاث ساعات بعد كمين استهدف جنود من الكتيبة 13 التابعة للواء “غولاني”.

في بيان صباح الخميس جاء أن القوات التابعة للواء المشاة “غولاني” شاركت في “معارك طويلة” ضد مسلحي حماس الذين أطلقوا صواريخ وفجروا عبوات ناسفة وألقوا قنابل يدوية على القوات.

وحاول مسلحو حماس نصب كمين للقوات الإسرائيلية عند منتصف الليل، فخرجوا من الأنفاق وهاجموها بالصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون والطائرات المسيرة، وحاولوا الدخول إلى ناقلات الجند المدرعة والسيطرة عليها. ويعتقد أن أكثر من 20 مسحا قُتلوا وتمكن عدد منهم من الفرار، في حين لم يسقط قتلى في صفوف الإسرائيليين في تلك المعركة.

وقال الجيش إن قوات “غولاني” ردت، بمساعدة القصف المدفعي والدبابات، واستدعت غارة جوية وضربات صاروخية من قبل سلاح البحرية.

مقتل 17 جنديا وقائد الكتيبة 53

ولم تخل العمليات من خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية. سبق أن أكد الجيش مقتل 17 جنديا في القطاع أو بالقرب منه منذ صباح الثلاثاء، وأعلن بعد ظهر الخميس مقتل المقدم سلمان حبكة (33 عاما)، قائد الكتيبة 53 في اللواء المدرع 188، من يانوح-جت. وقُتل حبكة خلال اشتباكات مع مسلحي حماس شمال قطاع غزة.

حبكة هو أكبر ضابط يُقتل خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول ظروف وفاته.

بشكل منفصل، أصيب جندي احتياط من لواء “يفتاح 679″، وجندي من “غفعاتي”، وجندي من سلاح الهندسة القتالي، بجروح خطيرة في عمليات ليلية في الجزء الشمالي من غزة.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي من كتيبة “كركل” التابعة لحرس الحدود بجروح خطيرة في حادث على الحدود المصرية. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الظروف.

في وقت سابق، قُتل 11 جنديا عندما أصيبت ناقلة جند مدرعة من طراز “نمر” بصاروخ مضاد للدبابات. وقُتل اثنين آخرين عندما أطلقت قذيفة “آر بي جي” على المبنى الذي كانا فيه. وقُتل اثنين عندما مرت دبابتهما فوق عبوة ناسفة، وقُتل جندي آخر جراء إطلاق قذائف هاون على الحدود، كما قُتل جندي خلال اشتباكات مع مسلحين من حماس.



وتسلط الخسائر البشرية الضوء على التهديدات التي يواجهها الجنود مع تحول الجيش إلى قتال خطر في شوارع غزة المزدحمة بعد أسابيع من حملة قصف جوي. ويُعتقد أن منطقة القتال الحضرية مليئة بالقنابل والأفخاخ المتفجرة وتتخللها شبكة واسعة من الأنفاق التي يستخدمها المسلحون الفلسطينيون لنصب الكمائن أو مباغتة القوات.