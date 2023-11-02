يرحل على الفور إلى بلده الثاني .. مسار مزدوجي الجنسية بعد دخولهم مصر من غزة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت مصادر لـRT عن مسار مزدوجي الجنسية الذين يدخلون عبر معبر رفح إلى مصر من قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن "جميع مزدوجي الجنسية الذي يدخلون عن طريق مصر، يرحلون مباشرة إلى الدول الثانية التي ينتمون إليها ولا يتم تسكينهم في أي أماكن داخل مصر".

ونوهت المصادر إلى أن الجميع يتجه إلى أحد المطارات المتواجدة بالقرب من معبر رفح ويرحل على الفور إلى بلده الثاني.

وكان مساعد وزير الخارجية المصري إسماعيل خيرت، قد أكد أن مصر مستعدة لإجلاء واستقبال الرعايا الأجانب من قطاع غزة والذين يبلغ عددهم نحو 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة.