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يرحل على الفور إلى بلده الثاني .. مسار مزدوجي الجنسية بعد دخولهم مصر من غزة

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الشارقة - اميمة ياسر - كشفت مصادر لـRT عن مسار مزدوجي الجنسية الذين يدخلون عبر معبر رفح إلى مصر من قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن "جميع مزدوجي الجنسية الذي يدخلون عن طريق مصر، يرحلون مباشرة إلى الدول الثانية التي ينتمون إليها ولا يتم تسكينهم في أي أماكن داخل مصر".

ونوهت المصادر إلى أن الجميع يتجه إلى أحد المطارات المتواجدة بالقرب من معبر رفح ويرحل على الفور إلى بلده الثاني.

وكان مساعد وزير الخارجية المصري إسماعيل خيرت، قد أكد أن مصر مستعدة لإجلاء واستقبال الرعايا الأجانب من قطاع غزة والذين يبلغ عددهم نحو 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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