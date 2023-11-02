شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعلن إلغاء المصادقة على حظر تجارب الأسلحة النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مصادقة بلاده على حظر تجارب الأسلحة النووية، ما قد يمهد الطريق أمام هذه الممارسة لأول مرة منذ عقود.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه العميق" إزاء قرار روسيا، وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمينة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس في بروكسل، إن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أداة ذات أهمية شديدة لنزع السلاح النووي والحد من انتشاره.

وأضاف: "من المهم للسلام والأمن الدوليين أن تلتزم كل الدول تماما بتعليق تجارب الأسلحة النووية أو أي انفجارات نووية أخرى، وأن تحجم عن أي إجراء مناقض لهدف المعاهدة وغرضها".

قلق أمريكي

من جانبها أعربت الحكومة الأمريكية عن "قلقها البالغ" إزاء خطوة روسيا، وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان مكتوب اليوم الخميس: "إن خطوة روسيا لن تشكل إلا تراجعًا في الثقة في النظام العالمي للحد من انتشار الأسلحة".

كان بوتين برر في وقت سابق الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بقوله إن روسيا لابد أن يكون لديها نفس الخيارات المتاحة للقوة النووية الكبرى الأخرى، الولايات المتحدة.

وعلى النقيض من روسيا، لم تصدق الولايات المتحدة على المعاهدة أبدًا، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة امتثلت لحظر التجارب النووية منذ تسعينيات القرن الماضي، شأنها شأن كل الدول الأخرى، باستثناء كوريا الشمالية.