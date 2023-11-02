شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "التعاون الإسلامي" يستقبل وفدًا أوروبيًا لمناقشة العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، وفدًا من أعضاء البرلمان الأوروبي برئاسة النائبة بالبرلمان، هانا نيومان.

وخلال اللقاء دعا الأمين العام مجددًا إلى وقف العدوان العسكري المتواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلى إحياء مسار السلام نحو حل الدولتين.

حل سياسي عادل

كما تم عقد محادثات بين وفد من الأمانة العامة ووفد البرلمان الأوروبي، استعرض خلالها الجانبان أوجه التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، وأكدا العزم على تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات.

وناقش الوفدان تطورات القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وشددا على أهمية العمل على إيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية والعمل من أجل حل الدولتين، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.