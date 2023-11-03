شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يناقش "الهوية الوطنية والتفكير الإستراتيجي للمشاركة السياسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ندوة بعنوان ”الهوية الوطنية والتفكير الإستراتيجي للمشاركة السياسية بمقر الحزب الرئيسي بحضور عددا من الشباب في إطار دورات اعداد الكادر الشامل.

ويأتي ذلك في ضوء الإستراتيجية العامة للحزب وترسيخ الانتماء والاهتمام بتوعية وتثقيف الشباب للمشاركة الفاعلة لخدمة الوطن والمجتمع.

ويتزامن مع تحركات الحزب لدعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي وحث الشباب علي المشاركة الإيجابية في كافة المسارات السياسية واهم الاستحقاقات الدستورية انتخابات رئاسة الجمهورية.

حاضر الندوة الدكتور أحمد كركيت رئيس اللجنة العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية بمؤسسة القادة، وهو مدرب دولي معتمد وعضو هيئة تدريس وتدريب الكليات العسكرية والشئون المعنوية وعددا من الوزارات.

وجاء ذلك وسط حضور عدداً من قيادات الحزب منهم رائد مقدم مساعد رئيس الحزب لشؤون التنظيم، والفنان القدير طارق الدسوقي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، واللواء إيهاب الشحات رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية للحزب.

كما تناول المتحدثين ترسيخ الهوية الوطنية واستعادة روح الشخصية المصرية وطمأنت الشباب علي مسار الدولة المصرية ، وإن حدودها وأمنها القومي خط أحمر لامحالة من الحفاظ عليه، الأولوية الاصطفاف الوطني، والدور الرائد للقيادة السياسية المصرية في إرساء دعائم الإستقرار والسلام بالمنطقة.

كما يواصل الحزب جهوده في توعية النشء والشباب ليكونوا أكثر فاعلية والاهتمام بتوظيف طاقات الشباب وتنمية مهارات الأجيال الجديدة ليكونوا قادة المستقبل.