شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولي: العالم الغربي يتعامل بقسوة مع العدوان على غزة وتولد الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن موقف مصر ورئيسا عبد الفتاح السيسي واضح منذ بداية العدوان على غزة، مشددا على أن موقف الرئيس واضح تماما والشعب واضح ومصر قدمت على قدر استطاعتها ومن يتكلم يقارن ما قدمه بما قدمته مصر.

وأوضح حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، أن موقف مصر الانساني ضد تعريض حياة أي حد من المدنيين للخطر أيا كانت جنسيته طالما هو مدني، مؤكدا أن مصر تسوي بين الجميع في هذه المرحلة وهذا شعور انساني مقبول من الجميع.

وتابع: المساعدات لأهلنا في غزة موجودة على الحدود وموقف مصر الشعبي والسياسي واضح، ورئيس مصر لم ينتظر للفتح معبر رفح ولكن تم تجهيز المساعدات قبل قرار فتح المعبر واقفين بالحاجة وأصعب حاجة في الانسانية أن حد يعامل انسان بحكم لون أو موقع جغرافي أو ثقافة"، مؤكدا أن العالم الغربي يتعامل بقسوة مطلقة تولد كراهية غير عادية.