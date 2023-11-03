شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: الموقف القوي للرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية "تاريخي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، إن الشعب المصري العظيم يقف في مرحلة اصطفاف وطني كبير خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسائر مؤسسات الدولة الوطنية في مساندة الشعب الفلسطيني في محنته الراهنة التي يواجه فيها عدوانا إسرئيليا وحشيا، يستهدف الإبادة الجماعية له وتصفية قضيته، إلى جانب المحاولات الآثمة للتهجير القسري له، والتي رفضها بقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلمها للعالم أجمع بكل حسم.

واضاف سامح عاشور خلال المؤتمر الصحفي، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمحامين، الموقف القوي للرئيس السيسي بإعلانه الواضح رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم بهدف تصفية قضيتهم، هو موقف تاريخي يؤيده شعب مصر بكامل قواه السياسية، بل والعالم العربي ودول العالم المحبة للسلام.

يشارك فى المؤتمر، عثمان الشريف نقيب محامي السوادان، عمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة، حسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة، وعدد كبير من الشخصيات العامة والمحامين.

وعلى جانب آخر، تفتتح فعاليات دورة فلسطين لكرة القدم، والتى تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وسامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، كما يخصص مقر للتبرع بالدم لصالح أهالى غزة.