"المقاومة الإسلامية في العراق": استهداف قاعدة أميركية مجاورة لمطار إربيل بطائرتين مسيرتين

أعلنت "المقاومة الإسلامية في ​العراق​"، أنّ "مقاتليها استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي المجاورة لمطار إربيل، بطائرتَين مسيّرتَين، أصابتا أهدافهما بشكل مباشر"، مؤكّدةً "استمرارها بعمليّاتها نصرةً لأهلنا في ​غزة​، وردًّا على المجازر الوحشيّة الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين الفلسطينيّين العزّل".

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