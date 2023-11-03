"القسام" نشرت مشاهد من التحام عناصرها بآليات إسرائيلية شرق حي الزيتون وتدمير إحداها من مسافة صفر

نشرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من التحام عناصرها بآليات الجيش الإسرائيلي شرق حي الزيتون وتدمير إحداها من مسافة صفر بعبوة "العمل الفدائي" وقذيفة "الياسين105".

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