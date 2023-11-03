الأمن التركي ضبط 2103 مهاجرين غير نظاميين خلال 15 يومًا في ولاية موغلا

كشفت ولاية موغلا غربي ​تركيا​، أنّ فرق الأمن والدّرك وخفر السّواحل نفّذت عمليّات متزامنة في موغلا، في الفترة من 16 إلى 31 تشرين الأوّل الماضي، في إطار مكافحة ​الهجرة​ غير النّظاميّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "العمليّات أسفرت عن ضبط 2103 مهاجرين غير نظاميّين، تمّ تسليمهم إلى مديريّة الهجرة في الولاية. كما أدّت العمليّات إلى توقيف 42 شخصًا يشتبه بتهريبهم المهاجرين".

وقرّرت السّلطات القضائيّة توقيف 28 من المشتبهين الـ42، والإفراج عن البقيّة ووضعهم تحت الرّقابة القضائيّة.