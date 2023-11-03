أشتية دعا النرويج لقيادة جهد إغاثي دولي بصفتها تترأس لجنة المساعدات للشعب الفلسطيني

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال اتصال مع وزير خارجية النرويج إسبن بارث ايدي، في "أهمية وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية وعلاج الجرحى".

ودعا اشتية، النرويج إلى "لعب دور في وقف إطلاق النار، ولقيادة جهد إغاثي دولي لأهلنا في قطاع غزة، بصفتها تترأس لجنة المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني"، مؤكّدًا "رفض محاولات تهجير شعبنا، وضرورة العمل على تعزيز صمودهم في قطاع غزة والضفة الغربية، وإطلاق مسار سياسي لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مبني على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة". وثمّن "الموقف النرويجي الداعم لوقف إطلاق النار، وتقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة".