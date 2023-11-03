تحديد 8 شباط المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الوطنية في باكستان

أعلنت لجنة الانتخابات ال​باكستان​ية، في بيان، بعد اجتماع أعضائها مع رئيس البلاد ​عارف علوي​، أنّه "تقرّر بالإجماع إجراء الانتخابات الوطنيّة يوم الخميس 8 شباط 2024"، في وقت تواجه فيه باكستان أزمات سياسيّة واقتصاديّة وأمنيّة متداخلة.

وتدير حكومة موقّتة شؤون باكستان منذ حلّ البرلمان في 9 آب الماضي. وكان يُفترض أن تجرى الانتخابات في غضون 90 يومًا من حلّ البرلمان، لكنّ لجنة الانتخابات قالت إنّها تحتاج إلى وقت لإعادة رسم حدود الدّوائر الانتخابيّة في أعقاب التّعداد الأخير.

وكانت قد أمرت المحكمة العليا، اللّجنة والرّئيس بالاتفاق على موعد قبل جلسة مقرّرة غدًا الجمعة، للرّدّ على الكثير من الطّعون بشأن التّأخير.