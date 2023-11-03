السيسي: لضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة

لفت المتحدّث الرّسمي باسم الرئاسة ال​مصر​ية، المستشار أحمد فهمي، إلى أنّ "الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الهولندي ​مارك روته​، تناول مستجدّات التّصعيد العسكري الإسرائيلي في ​غزة​".

وذكر أنّ "السيسي أكّد ضرورة تحرّك ​المجتمع الدولي​ بصورة عاجلة، للدّفع باتجاه وقف إطلاق النّار، مشيرًا إلى الأوضاع الإنسانيّة شديدة الخطورة، فضلًا عن التّدمير الواسع الّذي يشهده ​قطاع غزة​، والّذي يتطلّب موقفًا دوليًّا حازمًا، يهدف لحقن الدّماء وإنفاذ المساعدات الإنسانيّة وإتاحة الفرصة للحلول السّياسيّة".

وأوضح فهمي أنّ "السيسي استعرض الجهود الّتي تقوم بها مصر على المسار الإنساني، لإدخال المعونات للتّخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة، فضلًا عن استقبال عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات المصريّة، وذلك إلى جانب الجهود المصريّة لوقف التّصعيد، وتهيئة الظّروف لإطلاق عمليّة سياسيّة لإحياء مسار السّلام وإعمال حلّ الدّولتين".

وأشار إلى أنّ "رئيس الوزراء الهولندي شكر السّيسي على الدّور الّذي تقوم به مصر، فيما يتعلّق بإجلاء الرّعايا الأجانب من القطاع، وتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانيّة، والدّفع في اتجاه السّلام والاستقرار في المنطقة".