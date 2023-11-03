خارجية الأردن: الصفدي يواصل اتصالاته للتوصل لوقف إطلاق نار بغزة وسيلتقي بلينكن السبت في عمان

أشار النّاطق الرّسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السّفير سفيان القضاة، إلى أنّ "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيّة ​أيمن الصفدي​ سيلتقي السّبت المقبل في ​عمان​، مع وزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​".

وأوضح أنّ "الصّفدي سيبحث مع نظيره الأميركي بالأوضاع الكارثيّة في ​غزة​، وسيؤكّد ضرورة التّحرّك الفوري لوقف الحرب ال​إسرائيل​يّة على القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانيّة العاجلة والفوريّة إلى غزة، وحماية المدنيّين، وضرورة التزام إسرائيل ب​القانون الدولي​ والقانون الدّولي الإنساني ووقف خروقاتها المستمرّة لهما".

وأشار القضاة إلى أنّ "الصفدي يواصل اتصالاته الإقليميّة والدّوليّة لبلورة تحرّك دولي فاعل، للتّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار، وإنهاء الكارثة الإنسانيّة الّتي تسبّبها الحرب الإسرائيليّة المستعرة، والتّحذير من أنّ عدم وقف هذه الحرب وما ترتكبه إسرائيل خلالها من قتل لآلاف المدنيّين الفلسطينيّين، وجرائم حرب تشمل حرمانهم من الغذاء والدّواء والخدمات الأساسيّة الأخرى؛ تدفع المنطقة بشكل متسارع نحو هاوية حرب إقليميّة ستهدّد الأمن والسّلم الدّوليَّين".