الأمن الأرميني أعلن توقيف 5 أشخاص متهمين بالتخطيط لهجمات تستهدف مقرات حكومية

أعلنت أجهزة الأمن الأرمينيّة "أنّها أحبطت استعدادات لهجوم إرهابي، هدفه عرقلة عمل الهيئات الحكوميّة"، موضحةً أنّ مخطّط الهجوم يشمل "تفجيرًا بالقنابل وأعمالًا أخرى خطرة اجتماعيًّا، والاستيلاء على مقرّات حكومية".

وأشارت إلى توقيف خمسة أشخاص متّهمين بالتّخطيط للهجوم، وضبط أسلحة وذخائر من منازل المشتبه بهم.

وكانت قد تصاعدت التّوتّرات السّياسيّة في ​أرمينيا​، بعدما شنّت ​أذربيجان​ هجومًا عسكريًّا في أيلول الماضي، ضدّ الانفصاليّين الأرمن في ناغورني قره باغ، وقد رفضت حكومة يريفان مساعدتهم حتّى لا تنجرّ إلى حرب جديدة ضد باكو.

ونظّمت أحزاب المعارضة الأرمينيّة احتجاجات مناهضة للحكومة، تطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الّذي يتّهمونه أيضًا بالمسؤوليّة عن هزيمة عسكريّة سابقة ضدّ أذربيجان في العام 2020.