الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة متفرقة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا متقلّبًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة فوق معدّلاتها الموسميّة، ويستقرّ اعتبارًا من ظهر يوم غد الجمعة. ومن المتوقّع أن يتأثّر تدريجيًّا بكتل هوائيّة حارّة نسبيًّا مصدرها ​مصر​ وشبه الجزيرة العربيّة، الّتي تؤدّي إلى ارتفاع ملموس ب​درجات الحرارة​ بحيث تتخطّى معدّلاتها الموسميّة بحدود الـ6 درجات يوم الأحد، وتستمرّ حتّى صباح يوم الإثنين؛ حيث تنحسر تدريجيًّا وتعود للانخفاض"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر تشرين الثّاني يتراوح بين 17 و25 درجة مئويّة في ​بيروت​، بين 13 و23 درجة في ​طرابلس​، وبين 8 و20 درجة مئويّة في ​زحلة​".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الجمعة غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، بسحب متوسّطة، مع انخفاض بدرجات الحرارة الّتي تبقى فوق معدّلاتها الموسميّة. تتساقط أمطار خفيفة متفرّقة خلال الفترة الصّباحيّة خاصّةً في المناطق الشّماليّة، كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات، ويستقرّ الطّقس تدريجيًّا اعتبارًا من الظّهر؛ ويتحوّل مساءً إلى قليل الغيوم".

ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع السّبت قليل الغيوم إلى صافٍ إجمالًا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، كما تنشط الرّياح أحيانًا، ويتوقّع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الأحد صافٍ إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة الّتي تصبح فوق معدّلاتها الموسميّة بحدود الـ6 درجات على السّاحل، وبقاء نسبة الرّطوبة منخفضة، مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء"، محذّرةً من "خطر اندلاع بعض الحرائق في المناطق الحرجيّة".

كما أفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين قليل الغيوم، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ولكن تبقى فوق معدّلاتها الموسميّة، مع بداية ارتفاع بنسبة الرّطوبة، ويتحوّل الطّقس بعد الظّهر إلى غائم جزئيًّا، ويتكوّن الضّباب على المرتفعات".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة نهارًا تتحوّل بعد الظّهر إلى شماليّة، سرعتها بين 10 و30 كم/ساعة، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضّباب خاصّةً فترة قبل الظّهر، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 50 و85%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 27 درجة مئويّة".