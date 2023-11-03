"تجدد": التعرض لدول الخليج من قبل بعض الممانعين خطيئة وكفى تشويها لصورة لبنان

أكّدت كتلة "تجدد"، أنّ "التّعرّض ل​دول الخليج​ العربي من قبل بعض الممانعين، بعد أن أَمعنوا في عزلة ​لبنان​ وسرقة أموال اللّبنانيّين وأحلامهم، هو خطيئة بحقّ لبنان أوّلًا، فكيف بحقّ دول صديقة وقفت وتقف دائمًا إلى جانب لبنان واللّبنانيّين، الّذين تحتضنهم دول الخليج بكرامة وإخاء".

وأشارت إلى أنّ "هذه الإساءة تسيء لأصحابها، ولا تمثّل أي لبناني شريف". وتوجّهت إلى "الممانعة" بالقول: "كفى تشويهًا لصورة لبنان، على مذبح المصالح الإقليميّة".