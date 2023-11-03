ياسين: افترضنا في خطة الطوارئ ماذا يمكن أن يحصل في حال توسّعت الحرب وكيفية التعامل مع مليون نازح لبناني

أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الى اننا "خلقنا نقاشاً عاماً ونزلنا إلى الأرض وخلقنا إطاراً للمرة الاولى بهذا الشكل المتكامل لناحية التنسيق على المستويين المركزي والمحلي وخلقنا ترابطاً مع المنظمات الدولية العاملة في لبنان بشأن خطة الطوارئ الحكومية".

ولفت ياسين، في حديث للـ"MTV"، الى أننا "الآن في حالة حرب وافترضنا في خطة الطوارئ ماذا يمكن أن يحصل في حال توسّعت الحرب وكيفية التعامل مع مليون نازح لبناني كما حصل خلال حرب 2006".

وأكد أن "العلاقة ممتازة مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، وكان حاضراً معنا في الاجتماع الأول للجنة إدارة الكوارث، وهناك عدة مصادر للتمويل منها الخزينة".

وكشف ياسين، أننا "اعتمدنا في خطة الطوارئ على إطار تنسيقي جيّد خُلق بعد انفجار مرفأ بيروت والدعم حينها جاء من المنظمات الدولية التي فوجئت بعد دعوتها الى السراي بأن الدولة اللبنانية تقوم للمرة الاولى بخطة استباقية".