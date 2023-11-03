أعرب النّائب بلال الحشيمي، عن استنكاره "بعض الأبواق الّتي دأبت على التّطاول على دول الخليج الشّقيقة"، مؤكّدًا أنّ "هذه المواقف لا تمثّل لبنان لا من قريب ولا من بعيد، بل لا تمثّل إلّا قائلها وحده، ولا تعبّر إلّا عن أخلاقه".
ونوّه في بيان، بـ"الدّور التّاريخي لهذه الدّول الشّقيقة، الّتي لطالما وقفت مع لبنان في عزّ أزماته، ومدّت له يد العون والمساعدة دون مقابل".
كانت هذه تفاصيل خبر الحشيمي عن "بعض الأبواق التي تتطاول على دول الخليج": هذه المواقف لا تمثل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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