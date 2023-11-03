الحشيمي عن "بعض الأبواق التي تتطاول على دول الخليج": هذه المواقف لا تمثل لبنان

أعرب النّائب ​بلال الحشيمي​، عن استنكاره "بعض الأبواق الّتي دأبت على التّطاول على ​دول الخليج​ الشّقيقة"، مؤكّدًا أنّ "هذه المواقف لا تمثّل ​لبنان​ لا من قريب ولا من بعيد، بل لا تمثّل إلّا قائلها وحده، ولا تعبّر إلّا عن أخلاقه".

ونوّه في بيان، بـ"الدّور التّاريخي لهذه الدّول الشّقيقة، الّتي لطالما وقفت مع لبنان في عزّ أزماته، ومدّت له يد العون والمساعدة دون مقابل".