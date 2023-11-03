إصابة مجندة إسرائيلية بجروح خطيرة على الحدود مع مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة إحدى مجنداته بجروح خطيرة، الخميس، عند الحدود المصرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في نبأ عاجل عن إصابة مقاتلة مجندة للجيش الإسرائيلي من كتيبة "كراكال" على الحدود مع مصر بجروح خطيرة خلال نشاط عملياتي في منطقة لواء باران بالقرب من الحدود المصرية.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل عن العملية العسكرية التي كان يقوم بها الجنود قرب الحدود المصرية.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا عن مقتل المقدم سلمان حبكة، قائد الكتيبة 53 في معركة شمال قطاع غزة.

ولا تزال خسائر الجيش الإسرائيلي تتواصل حيث بلغت 18 قتيلا منذ بداية الحملة البرية

كما أعلن الجيش أن ضابط احتياط من اللواء 679، وضابطا آخر من لواء جفعاتي، بالإضافة إلى مقاتل من الكتيبة 614، من سلاح الهندسة القتالية، أصيبوا بجروح خطيرة خلال القتال والمعارك ضد عناصر من حركة حماس شمال قطاع غزة.