شكرا لقرائتكم خبر عن نجلا ترامب يدليان بشهادتيهما في قضية الاحتيال ضد والدهما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

أدلى دونالد ترامب جونيور، الخميس، بشهادته لليوم الثاني تواليا في قضية الاحتيال المدنية التي تستهدف منظمة ترامب، وتهدد الاستثمارات العقارية لعائلته، حيث أقر أنه كان يوقع على البيانات المالية للمنظمة، إلا أنه أشار إلى اعتماده على خبرة المحاسبين فيما يتعلق بدقتها.

وكان دون جونيور البالغ 45 عاماً أول شخص من عائلة ترامب يدلي بشهادته في القضية التي تتهم فيها منظمة ترامب بتضخيم قيمة أصولها للحصول على قروض مصرفية، وتأمينات بشروط اكثر ملاءمة.

وتبعه على منصة الشهود شقيقه الأصغر اريك ترامب البالغ 39 عاماً، ويتوقع أن يتم الاستماع إلى شهادة الرئيس السابق نفسه الاثنين.ويتولى دون جونيور وإريك منصب نائبي رئيس منظمة ترامب التي تضم شبكة واسعة من الشركات تعنى بإدارة مبان سكنية وناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف حول العالم.

وفي اليوم الثاني من شهادته في قاعة محكمة مانهاتن، كرر دون جونيور الخط الذي انتهجه في اليوم السابق للدفاع عن نفسه، مكرراً، أن المنظمة اعتمدت على شركات محاسبة لضمان المعلومات المقدمة للمقرضين وغيرهم. وقال: «اعتمدت على المحاسبين».

وعندما سُئل دون جونيور عن استبيان لتقصي الحقائق أرسلته مجلة فوربس إلى عائلة ترامب عام 2017 يشكك بثروة والده، نفى أن يكون قد فعل شيئاً آخر عدا الرد على الاستبيان برسالة بريد الكتروني لمديري المنظمة تقول: «كمية مهولة من ألامور هناك».

وكان اسم إيفانكا ابنة ترامب البالغة 41 عاماً، ورد كمتهمة في الدعوى التي رفعها الادعاء العام في نيويورك ضد ترامب وأولاده، قبل أن يتم إسقاط التهم عنها لاحقاً، لكن رغم ذلك تلقت استدعاء أيضا للإدلاء بشهادتها.

وفي حال مثل الرئيس السابق البالغ 77 أمام المحكمة، فستكون المرة الأولى التي يدلي فيها بشهادته علناً في أي من القضايا المدنية والجنائية المختلفة التي يواجهها.ولا يواجه الرئيس السابق وأبناؤه خطر الذهاب إلى السجن في قضية الاحتيال التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، لكنهم يواجهون غرامات ب250 مليون دولار، واحتمال عزلهم من إدارة الشركة العائلية.

وفي سلسلة منشورات على منصته «تروث سوشال»، اتهم ترامب القاضي آرثر انغورون الذي يتولى القضية ب«القيام بأعمال قذرة لصالح الحزب الديمقراطي».

وقال ترامب متوجهاً إلى القاضي: «اترك أولادي وشأنهم يا انغورون».وتعد قضية الاحتيال المدني واحدة من معارك عدة قانونية يواجهها ترامب الذي يتصدر الاستطلاعات لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي لعام 2024.