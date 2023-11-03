شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة عسكرية يابانية تجلي 46 شخصاً من إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، أن طائرة للتزود بالوقود والنقل جوا تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية غادرت إسرائيل متوجهة إلى اليابان في وقت متأخر من الخميس وعلى متنها 46 راكباً، من بينهم 20 يابانياً.

وأعلنت الوزارة، أن من بين الركاب أيضاً 15 كورياً جنوبياً وأربعة فيتناميين وتايوانياً واحداً.

وجاءت عملية الإخلاء الثانية باستخدام طائرات عسكرية يابانية منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحركة «حماس» الشهر الماضي وسط زيارة وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إلى إسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية.