شكرا لقرائتكم خبر عن يلين: واشنطن تسعى للتعاون مع بكين دون التفريط في أمنها القومي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الخميس، أن الولايات المتحدة تسعى إلى التعاون مع الصين لمواجهة التحديات العالمية، مثل التغير المناخي وأزمة الديون، لكنها لن تقدم تنازلات في مجالات مثل الأمن القومي.

وقالت يلين خلال مناسبة في واشنطن: «نعلم أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين هي من بين الأكثر أهمية في العالم... نحن نحتاج إلى تصويب الأمور». وأشارت إلى أن الجانبين يعملان على التعاون في القضايا الدولية، بما في ذلك التغير المناخي وأزمة الديون في البلدان ذات الدخل المنخفض. لكنها أكدت أن الولايات المتحدة لن تقدم تنازلات تمس أمنها القومي أو حقوق الإنسان في العالم.

وشددت على أن قضايا الأمن القومي الأمريكي سيتم تناولها «بشكل ضيق»، مشيرة إلى أن القيود الأخيرة التي فرضتها واشنطن على الاستثمارات في الخارج لا تهدف إلى كبح نمو الصين بقدر ما تستهدف الحفاظ على المصالح الأمريكية.

ودعت يلين أيضاً إلى تعميق العلاقات الاقتصادية مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلة إن زيادة المشاركة تعزز التجارة والوظائف والأمن.

وتأتي كلمتها في الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لزيارة اليابان وكوريا الجنوبية والهند، عقب رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، مع إبقاء الولايات المتحدة تركيزها على آسيا.