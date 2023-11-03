طوفان الاقصى.. أبو عبيدة: دمرنا 6 دبابات وناقلتي جند للاحتلال في هجمة مضادة

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، إن حصيلة قتلى جنود الإسرائيليين المشاركين في الحرب على غزة أعلى بكثير مما تعلنه حكومة الاحتلال، متهماً إياها بالكذب على الإسرائيليين.



وأعلن أبو عبيدة في كلمة صوتية، أنه "رغم حرب العدو على شعبنا مدعوما بقوى الطغيان" تواصل عناصر المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل البري المختلفة، في اليوم الـ27 من "طوفان الأقصى".



وكشف عن أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من تدمير ما قوامه كتيبة دبابات للعدو وأكثر، وقتل وإصابة عدد كبير من قوات الاحتلال.



وأشار أبو عبيدة إلى أن المقاومة الفلسطينية تمكنت "من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر"، مضيفاً: "نفذنا هجمة مضادة مساء اليوم بمحور شمال غرب مدينة غزة ودمرنا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند".



وقال أيضا في كلمته إن ناقلة الجند "النمر" الإسرائيلية "سقطت في أول اختبار أمام قذائفنا"، متعهداً بجعل "غزة لعنة التاريخ على الكيان الصهيوني".



وتابع أبو عبيدة في كلمته: "ألمنا لفقد واستشهاد آلاف من أبناء شعبنا سيزيدنا بأسا وعنفوانا لتدفيع العدو الثمن الباهظ".

