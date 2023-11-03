أوكرانيا متفائلة ببدء مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وكالات)

أبدى وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، «تفاؤله»، أمس، في برلين بشأن بدء مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وصرح كوليبا للصحافيين على هامش مؤتمر حول مستقبل أوروبا، «نحن متفائلون، لقد قمنا بالكثير من الإصلاحات واعتمدنا القوانين اللازمة للاستجابة للتوصيات» التي قدمتها بروكسل.

ويتعين على السلطة التنفيذية الأوروبية أن تقدم تقريراً في الـ8 من نوفمبر عن التقدم الذي أحرزته أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا، وأن تقرر ما إذا كانت ستفتح مفاوضات الانضمام معها قبل تناول الدول الأعضاء هذا الملف في قمة في بروكسل في منتصف ديسمبر.

وأضاف كوليبا: «نتطلع بفارغ الصبر إلى عرض هذا التقرير، ولدي أسباب للاعتقاد أنه سيمهد الطريق لقرار المجلس الأوروبي بشأن فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ودول أخرى».

إلى ذلك، نفت روسيا أمس تصريحات لقائد الجيش الأوكراني قال فيها، إن النزاع الذي شارف على دخول عامه الثاني في أوكرانيا، وصل إلى طريق مسدود.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين «كلا، لم يصل إلى طريق مسدود»، مضيفا أن روسيا تواصل بثبات تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، ويتعين تحقيق جميع الأهداف التي وُضعت.