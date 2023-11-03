نتنياهو يُناقش الطلب الأمريكي بشأن هُدنة مُؤقتة في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - يُناقش رئيس وزراء حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، الطلب الأمريكي بشأن هُدنة مُؤقتة في غزة، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، مساء اليوم الخميس.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "حكومة نتنياهو قد توافق على وقف الهجمات لبضع ساعات".

ولفتت إلى أن إسرائيل ستسمح بدخول الوقود لمستشفيات غزة في حال نفاده لكن تحت رقابة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن هناك حاجة لتكثيف الجهود الدبلوماسية بشأن هُدنة مُحتملة في قطاع غزة.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: نبحث السماح بهدنة في قطاع غزة للإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية.

كما أكد أن 55 شاحنة محملة بالغذاء والمياه والأدوية وصلت إلى قطاع غزة أمس.

وتابع: نتواصل بشكل مكثف مع إسرائيل لتقليل الضحايا المدنيين في غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

قصف إسرائيلي يُنهي حياة مراسل تلفزيون فلسطين و11 من أفراد عائلته

من ناحية أخرى، استشهد مراسل تلفزيون فلسطين "محمد أبو حطب"، و11 من أفراد عائلته، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزله في خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.