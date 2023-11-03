أمريكا تكشف حقيقة التخطيط لإجراء تجارب نووية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مدير شؤون الرقابة على الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار في مجلس الأمن القومي الأمريكي، "براناي فادي"، أن الولايات المتحدة لا تُخطط لإجراء تجارب نووية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وقال فادي في حديث لصحيفة "كومرسانت" الروسية، إن "الولايات المتحدة لا تحتاج ولا تخطط لإجراء أي تجارب متعلقة بالتفجيرات النووية. وأكدنا مجددا تأييدنا الحازم لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ودخولها حيز التنفيذ، ونحن ملتزمون كذلك بتعليق تجارب تفجير المواد النووية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر سحب روسيا لمصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "خطوة بالاتجاه الخاطئ".

وتابع قائلاً إن "المسؤولين الروس أعلنوا أن سحب المصادقة على المعاهدة لا يعني استئناف التجارب، وندعو موسكو للالتزام بهذه التصريحات".

وشدد على أن "الحفاظ على الأعراف الدولية التي تحظر تجربة العبوات النووية".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع يوم الخميس قانون سحب المصادقة على الحظر الشامل للتجارب النووية.

انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية يُؤرق أمريكا

تشعر "واشنطن"، بقلق بالغ إزاء سحب روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حسبما أفاد وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، مساء اليوم الخميس.

وقال بلينكن، في تصريحات صحفية: "نحث روسيا على الالتزام بعدم استئناف التجارب النووية".