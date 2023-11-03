قصف إسرائيلي يُنهي حياة مراسل تلفزيون فلسطين و11 من أفراد عائلته

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد مراسل تلفزيون فلسطين "محمد أبو حطب"، و11 من أفراد عائلته، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزله في خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "أبو حطب" و11 من أفراد عائلته بينهم زوجته وابنه وأخيه، استشهدوا جراء قصف منزله في خان يونس.

وكان الزميل أبو حطب على رأس عمله ويقدم رسائل يومية من أمام مستشفى ناصر الطبي في خان يونس عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقدم آخر رسالة من أمام المستشفى قبل ساعة من استشهاده.

أبوعبيدة يُطلق تصريحات نارية ويكشف حجم الخسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي

صرح المتحدث العسكري باسم كتائب القسام "أبوعبيدة"، بأن المُقاومين يُواصلون التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عشرات نقاط الاشتباك وذلك بعد 27 يومًا من الحرب على غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

وقال أبو عبيدة في كلمة مُتلفزة له : تمكن المجاهدون خلال 48 ساعة من تدمير ما يُعادل كتيبة دبابات وإيقاع عدد كبير من القتلى في صفوف الجنود.

وتابع أبو عبيدة: من أبرز عملياتنا مساء اليوم العمليات المتزامنة في شمالي غربي غزة حيث تمكن مجاهدونا من تدمير 6 دبابات.

وأردف أبو عبيدة: قيادة الاحتلال كذبت على الإسرائيليين في أعداد القتلى الذي هو أكبر بكثير مما تعلنه، ومدرعة النمر سقطت في اول اختبار من قذائفنا.

وواصل: مجازر العدو ستزيدنا قوةً وبأسًا وسنجعل غزة لعنة التاريخ على كيان الاحتلال حيث تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر.

واستكمل: سنجعل غزة كما كانت لعنة التاريخ على هذه الكيان وترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء.

وأتم المتحدث العسكري باسم كتائب القسام: ألمنا لفقد واستشهاد آلاف من أبناء شعبنا سيزيدنا بأسا وعنفوانا لتدفيع العدو الثمن الباهظ.