حكومة الاحتلال توافق على تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية باستثناء المخصصة لغزة



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بأن حكومة الاحتلال وافقت على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية باستثناء الأموال المخصصة لغزة.

وبحسب وسائل إعلام، قرر الكابينيت، اقتطاع ميزانية لغزة من أموال المقاصة الفلسطينية، بالإضافة إلى الاستمرار باقتطاع المخصصات التي تقدم للأسرى وأهالي الشهداء والجرحى.

وأقر الكابينيت، بعد اجتماع مطول تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية خشية من انهيارها مما يتسبب بتهديدات أمنية.

في وقت سابق من اليوم، حذر مسؤولين أمنيين إسرائيليين، من أن منع تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى انهيارها.

وتصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، حول ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، مما يعكس حالة التوتر داخل الحكومة في وقت تمضي فيه قوات الاحتلال بحربها في غزة.

ودعا وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، إلى تحويل أموال الضرائب، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.

وقال وزير دفاع الاحتلال، إن بلاده حريصة على الحفاظ على الاستقرار، ويتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية وقطاعات السلطة الفلسطينية.