رويترز: مُسيرة استهدفت قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية شمالي العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت صحيفة "رويترز" الأمريكية اليوم الخميس، إن طائرة مسيرة استهدفت قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أمريكية شمالي العراق، مؤكدة أن أنظمة الدفاع اعترضتها.

وكانت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية نقلت أمس الثلاثاء، عن وسائل إعلام سورية أنباء تفيد بسماع دوي انفجارات في القاعدة الأمريكية بمنطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وأشارت أيضا إلى سماع أصوات انفجارات بالقاعدة الأمريكية في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، "تعرضت قواتنا لـ 27 هجومًا في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر الحالي"، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لكنهم لن يتجهوا إلى إسرائيل.

وتابع المتحدث باسم البنتاجون، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، "سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية جنودنا في الشرق الأوسط ضد أي هجمات، مشيرًا إلى أن الحوثيون أطلقوا صاروخا بالستيا متوسط المدى لكن الجيش الإسرائيلي اعترضه.