النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتقديم مساعدات طارئة لإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

وافق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون المساعدات الطارئة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار.

وفي وقت سابق قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إن المجلس سيعمل على حزمة مساعدات طارئة خاصة به تحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتشمل مساعدات لإسرائيل وغزة وأوكرانيا.

وأضاف شومر أن المجلس، في المقابل، لن يتبنى حزمة المساعدات لإسرائيل التي طرحها الجمهوريون في مجلس النواب، بحسب وكالة "رويترز".

ووصف اقتراح الجمهوريين، الذي يوفر التمويل لإسرائيل، ولكنه يتضمن أيضا تخفيضات حادة في تمويل هيئة الضرائب، بأنه "معيب للغاية".

وكان البنتاجون طلب 10.6 مليار دولار لتعزيز قدرة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه.