شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"مصر أكتوبر": سيناء شهدت طفرة تنموية الـ10 سنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد حلمي، القيادى بحزب مصر أكتوبر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولي اهتمامًا متزايدًا بسيناء لتنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء، حيث تضمنت التنمية الشاملة بسيناء، حرص الدولة على التنمية لتحقيق الأمن في سيناء، كما كثفت الدولة جهودها لتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وقال "حلمي"، في تصريحات له، إن التنمية في سيناء نجحت وشهدت صحوة النهضة الشاملة على المستويين الأمني والتنموي، حيث كان خلال الـ 10 سنوات الأخيرة هناك درجة كبيرة من الرعاية والاهتمام بسيناء، وتوفير كثير من الاستحقاقات ونشر مسارات التنمية، لافتا الانتباه إلى أن سيناء تمثل جزءا غاليا من الوطن وشهدت إنجازات عميقة خلال الفترة الماضية لم تشهدها على مدار 50 عاما.

وأوضح المهندس أحمد حلمي، أن سيناء أرض الفيروز تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، مشيرا إلى أن سيناء تعرضت لكافة الحروب التي خاضتها الدولة المصرية على مدار تاريخها، وآخرها ضد الجماعات الإرهابية التي استطاعت التسلل داخلها بعد أحداث 2011م.

وأكد القيادي بحزب مصر أكتوبر، أن القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية لعبا دورا كبيرا في القضاء على التنظيمات الإرهابية منذ عام 2011م وحتى اليوم، مشيرا إلى أنهما استطاعتا تطهير سيناء بالكامل من هذه التنظيمات الإرهابية بعد استهداف البنية التحتية لها بالكامل، من خلال عدد من العمليات.

وتابع: "الدولة المصرية تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق الربط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا، حيث حرصت الدولة على مدار السنوات الماضية، على تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة، وإطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية التي تستفيد من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء ومدن القناة، وذلك لتحسين حياة أهلها وسكانها والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري بما يضمن إدماج مختلف فئات المجتمع في عملية التنمية، بجانب العمل على توفير كافة سبل الدعم والتيسير لتحفيز مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أعمال فعالة وتنافسية، تصبح بها سيناء أحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني، وذلك بعد أن تمكنت الدولة المصرية من إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها عقب سنوات من التضحيات والتحديات في سبيل استئصال جذور الإرهاب، لتسهم تلك الجهود سواء الأمنية والتنموية معاً في تحسين النظرة الدولية لملف تنمية سيناء ومستقبلها".