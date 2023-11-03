أعلنت القيادة العامّة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنّ "قوّات حرس الحدود وبالتّنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنيّة العسكريّة، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة من دون طيّار، الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السّوريّة إلى الأراضي الأردنيّة".
وأوضحت أنّ "الطّائرة الّتي تمّ اعتراضها، كانت محمّلة بكميّة من مادّة الكرستال، وتمّ ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصّة"، مؤكّدةً أنّ "القوّات المسلّحة الأردنيّة ماضية في التّعامل بكلّ قوّة وحزم، مع أيّ تهديد على الواجهات الحدوديّة، وأيّة مساعٍ يُراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة الأردنية أعلنت اعتراض طائرة مسيّرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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