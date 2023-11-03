وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن وجود حل لمشكلة أنفاق حركة حماس تحت الأرض في غزة

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن لدى الجيش الإسرائيلي حلولا "فريدة" لمشكلة أنفاق حركة حماس بقطاع غزة، بما في ذلك تدميرها بالكامل، مؤكدا أن لدى الجيش القدرة على ذلك.

وقال الوزير غالانت في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست": "إن قوات الدفاع الإسرائيلية لديها القدرة على الوصول إلى جميع أنفاق حماس تحت الأرض في غزة وتدميرها".

ولفت الوزير إلى أن القوات الإسرائيلية تخوض "معارك ضارية" داخل القطاع، إلّا أن إسرائيل تتمتع "بميزة واضحة" على حد تعبيره.