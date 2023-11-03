لفت رئيس البرلمان التّركي نعمان قورتولموش، إلى أنّ "2,3 مليون شخص يعيشون تحت الحصار في غزة. المدينة تدمَّر بالكامل، ومات قرابة 10 آلاف شخص، نصفهم تقريبًا من الأطفال".
وشدّد، خلال لقائه رئيس الاتحاد الإسلامي للبوسنة والهرسك حسين كافازوفيتش، في العاصمة سراييفو، على أنّ "الإدارة الإسرائيليّة ليست وحدها المسؤولة عن هذه الإبادة الجماعية في غزة، بل أيضًا من يدعمها ويساندها".
وأشار قورتولموش إلى أنّ "القوّة الأكبر الّتي تقف وراء العدوان الإسرائيلي، لا تكمن فقط في الدّعم السّياسي الّذي تقدّمه لهم الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدّول الغربيّة، بل أيضًا في كون العالم الإسلامي ممزّقًا ومشتّتًا ويفتقر إلى المبادرة".
كانت هذه تفاصيل خبر قورتولموش: داعمو إسرائيل ومساندوها مسؤولون أيضا عن الإبادة الجماعية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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