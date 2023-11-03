أعلنت وزارة الخارجيّة الأردنيّة أنّ "وزير الخارجيّة أيمن الصفدي تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجيّة والتّنمية البريطانيّة جيمس كليفرلي، لبحث الجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيّين".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "الصفدي أكّد ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب المستعرة على غزة وما تنتجها من معاناة، وضرورة وقف ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب تنتهك القانون الدولي والقانون الدّولي الإنساني، والقيم الإنسانيّة كافّة".
وذكرت الوزارة أنّ "الصفدي شدّد على ضرورة التزام إسرائيل بالقرار الّذي قدّمه الأردن بالنّيابة عن المجموعة العربيّة، وتبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول وقف الحرب وضرورة حماية المدنيّين والتّمسّك بالالتزامات القانونيّة والإنسانيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصفدي لنظيره البريطاني: لتكثيف الجهود الهادفة لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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