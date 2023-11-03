الصفدي لنظيره البريطاني: لتكثيف الجهود الهادفة لوقف الحرب على ‎غزة وحماية المدنيين

أعلنت وزارة الخارجيّة ​الأردن​يّة أنّ "وزير الخارجيّة ​أيمن الصفدي​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجيّة والتّنمية البريطانيّة ​جيمس كليفرلي​، لبحث الجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيّين".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "الصفدي أكّد ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب المستعرة على ‎غزة وما تنتجها من معاناة، وضرورة وقف ما ترتكبه ​إسرائيل​ من جرائم حرب تنتهك ​القانون الدولي​ والقانون الدّولي الإنساني، والقيم الإنسانيّة كافّة".

وذكرت الوزارة أنّ "الصفدي شدّد على ضرورة التزام إسرائيل بالقرار الّذي قدّمه الأردن بالنّيابة عن المجموعة العربيّة، وتبنّته ‎الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول وقف الحرب وضرورة حماية المدنيّين والتّمسّك بالالتزامات القانونيّة والإنسانيّة".