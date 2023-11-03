مندوب فلسطين بالجامعة العربية: على قمة الرياض تأكيد ألا سلاما بالمنطقة إلا بحل عادل للقضيتنا

لفت مندوب فلسطين الدّائم لدى جامعة الدول العربية السّفير مهند العكلوك، إلى أنّ "القمة العربية الطارئة في الرياض جاءت بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واستجابة عاجلة من السعودية بصفتها الرئيس الحالي للدورة 32 للقمة".

وشدّد، في تصريح إلى وكالة "سبوتنيك"، على أن "المطلوب من الأشقاء العرب على مستوى القمة، أن يتحملوا المسؤولية مع القيادة والشعب الفلسطيني في هذه الفترة العصيبة من حياة الفلسطينيين، الذين يتعرضون للإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي، خاصة في هذه اللحظة العصيبة التي أرد منها الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية".

وأشار العكلوك إلى "أنّنا دعونا لهذه القمة ليتحمل جميع الأشقاء معنا مسؤولية وعبء القضية المركزية للأمة العربية، وهي القضية الفلسطينية، وأن يتم ترجمة التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب الفلسطيني، خاصة على مدى الأسابيع الماضية إلى حل سياسي".

وأكّد ضرورة أن تكون هناك "رسالة من القمة إلى المجتمع الدولي، لأخذ العبر والدروس مما يجري الآن، وأن العدوان الإسرائيلي والتصعيد ربما يتكرر بعد فترة، إذا لم يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه وخاصة حقه في تقرير المصير"، مركّزًا على أنّ "علينا العودة دائما لجذور المشكلة، وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتبعاته من عدوان واستيطان وفصل عنصري وقتل وحرق وتدمير".

كما أوضح أنّ "المطلوب من القمة إرسال رسالة واضحة بأنه لن يكون هناك سلام ولا أمن في المنطقة، إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية، من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه".