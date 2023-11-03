روسيا ومصر تطالبان بوقف إطلاق النار في غزة.. وموسكو توجه طلبا عاجلا

الشارقة - اميمة ياسر - أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ناقشا فيها الأوضاع في غزة وضرورة وقف العنف ضد المدنيين.

وتمحور الحديث حول الوضع في قطاع غزة، وتم التشديد على رفض أي أعمال عنف ضد المدنيين والهجمات على المباني السكنية والبنية التحتية المدنية. وتم التأكيد على الموقف المشترك المؤيد للتوصل الفوري إلى وقف إطلاق النار طويل الأمد وضمان الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوفير المساعدة العاجلة لجميع المحتاجين وإطلاق سراح الرهائن.

وشدد الجانب الروسي على الضرورة الملحة لتنظيم عملية إجلاء المواطنين الروس الموجودين في قطاع غزة وذلك في أسرع وقت ممكن بمساعدة الشركاء المصريين.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت اليوم الخميس ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 9061 قتيلا و32000 مصاب.

وذكرت الوزارة أن من بين القتلى المذكورين يوجد 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 1000 قتيل وفقيد وجريح في مجزرتي جباليا.