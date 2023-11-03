تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه .. حماس: دمرنا كتيبة دبابات إسرائيلية خلال 24 ساعة

الشارقة - اميمة ياسر - قال المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية إن القسام دمرت كتيبة دبابات إسرائيلية خلال 24 ساعة، وقتلت وأصابت العديد من جنود الاحتلال.

وأضاف أبو عبيدة، خلال كلمة نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية: "مجاهدونا يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل الصهيوني المختلفة، تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر".

وتابع: "ناقلة الجند (النمر) سقطت في أول اختبار أمام قذائفنا"، مؤكدا: "سنجعل غزة لعنة التاريخ على الكيان الصهيوني".

وأوضح: "نفذنا هجمة مضادة مساء اليوم بمحور شمال غرب مدينة غزة ودمرنا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند"، مشددا على أن "ألمنا لفقد واستشهاد آلاف من أبناء شعبنا سيزيدنا بأسا وعنفوانا لتدفيع العدو الثمن الباهظ".

كانت كتائب عز الدين القسام قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، استهداف آلية وجرافة إسرائيليتين في محور جنوب غزة بقذيفتي "الياسين 105".

كما أكدت الكتائب قصفها تجمعا لجنود الاحتلال شرق حي الزيتون بقذائف الهاون.