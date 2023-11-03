نحن على شفا الانهيار .. مفوض الأونروا: سوف ننهي عملياتنا في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، إن الوقود داخل قطاع غزة على وشك النفاد، مشيرا إلى استنزاف المخابز والمستشفيات كل كميات الوقود المتاحة بالسوق المحلية.

وأشار خلال تصريحات لـ «العربية الحدث» مساء الخميس، إلى اتباع فريق الوكالة خططا استرشادية من أجل تقليص استهلاك الوقود والحفاظ على الكميات المحدودة المتوفرة إلى اليوم، معقبا: «عاجلا أم آجلا –مسألة أيام إذا لم نتمكن من الحصول على الوقود- يجب أن ننهي عملياتنا في غزة».

ونوه إلى احتياج الوكالة إلى 160 ألف لتر وقود يوميا؛ من أجل استمرار العمل، معقبا: «يمكن توفير الوقود بكل سهولة؛ إذا توفرت الإرادة السياسية، نحن على شفا الانهيار الكامل لآخر ما تبقى من مؤسسات بالقطاع؛ بسبب نفاد الوقود».

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار من أجل توفير ممرات آمنة لعبور المساعدات الإنسانية والسماح بضخ كميات كبيرة تلبي احتياجات القطاع الإنسانية، قائلا: «نحتاج بيئة آمنة لتوفير وتوزيع المساعدات ولو بشكل مؤقت مدة 3 أو 4 أيام».

وتابع: «كل البيوت استنزفت المساعدات خلال الأيام القليلة الماضية، نشاهد المئات من الأهالي يعانون أمام المخابز بحاجة إلى رغيف من الخبز، الخبز والماء أصبحت السلع الأساسية التي يحتاجها سكان غزة».