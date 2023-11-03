شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنسحب رسمياً من معاهدة حظر التجارب النووية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، قانوناً يلغي تصديق روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، في خطوة يقول إنها تعيد التكافؤ بين موسكو والولايات المتحدة. وتقول روسيا إنها لن تستأنف التجارب ما لم تفعل واشنطن ذلك أيضاً، وإن إلغاء التصديق على المعاهدة لا يغير موقفها النووي ولا الطريقة التي تشارك بها المعلومات بشأن أنشطتها النووية.

ووقعت واشنطن على المعاهدة عام 1996، لكنها لم تصدّق عليها مطلقاً. وقال بوتين إنه يريد من روسيا، التي وقعت وصدقت على المعاهدة، أن تتبنى الموقف نفسه تجاه المعاهدة مثل الولايات المتحدة.

ويشعر بعض الخبراء الغربيين في مجال الحد من التسلح بالقلق من أن روسيا ربما تتجه نحو إجراء اختبار للترهيب، وإثارة الخوف في ظل استمرار حرب أوكرانيا، وهي فكرة قلل مسؤولون روس من وجاهتها. وقال بوتين في الخامس من أكتوبر، إنه غير مستعد لقول ما إذا كان يتعين على روسيا استئناف التجارب النووية أم لا بعد دعوات من بعض خبراء الأمن والمشرعين الروس لاختبار قنبلة نووية كتحذير للغرب. (وكالات )