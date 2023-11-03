سي إن إن: إيران ووكلاءها في المنطقة يسعون لتجنب الحرب ضد إسرائيل

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مجتمع الاستخبارات الأمريكية، مساء الخميس، إن إيران ووكلاءها من المليشيات الشيعية لها غير مهتمة ولا معنية بحرب واسعة ضد إسرائيل.

ونقلت قناة السي "إن إن إن" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله، إن إيران ووكلائها يعكفون على موازنة ردة فعلهم للتدخل العسكري الإسرائيلي في غزة لتجنب الصراع المباشر مع إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وبحسب تقييم استخباري أميركي: استراتيجية وكلاء ايران تتمثل في إظهار طهران على أنها "اجبرت واشنطن على نشر قواتها في المنطقة" مع تجنب الصراع المباشر

سي ان ان

+

يعتقد مجتمع الاستخبارات الأميركي ــ في الوقت الحالي ــ أن إيران ووكلائها يعكفون على موازنة ردة فعلهم للتدخل العسكري الإسرائيلي… — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) November 2, 2023 قال مسؤول أمريكي، إن طهران تعلم أنه إذا قام حزب الله بتصعيد الصراع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، فمن المرجح أن يثير هجمات مضادة مباشرة ضد إيران قد تكون مدمرة لها.

وأضافت القناة نقلا عن مصدرها، إن ذلك النوع من الهجمات ذات المستوى الأدنى التي شنتها مجموعات مختلفة بالوكالة ضد إسرائيل والولايات المتحدة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، دفعت الولايات المتحدة إلى نشر أصول عسكرية كبيرة، وأجبرت إسرائيل على نشر قواتها وذخائرها.

وأكدت القناة أن حزب الله تصرف حتى الان بقدر من ضبط النفس، ولم يقم باكثر من تبادل الصواريخ ونيران المدفعية مع إسرائيل عبر الحدود على الرغم من امتلاك الحزب ترسانة تصل إلى 150 ألف صاروخ بالإضافة إلى ذخائر دقيقة التوجيه.

