زيادة بين جنيه و125 قرشا للتر.. ننشر أسعار البنزين قبل وبعد رفعها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الوقائع المصرية قرارا للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بزيادة أسعار البنزين للمستهلكين في محطات تموين السيارات بدءا من الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة 3 نوفمبر.

ويرصد الخليج 365 في السطور التالية الأسعار الجديدة للبنزين بعد الزيادة وقبلها وقيمة الزيادة كالتالي:

1- لتر بنزين 80:

السعر بعد الزيادة: 10 جنيهات.

السعر قبل الزيادة: 8.75 جنيه.

قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.

2- لتر بنزين 92:

السعر بعد الزيادة: 11.5 جنيه.

السعر قبل الزيادة: 10.25 جنيه.

قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.

3- لتر بنزين 95:

السعر بعد الزيادة: 12.5 جنيه.

السعر قبل الزيادة: 11.5 جنيه.

قيمة الزيادة: جنيه واحد.