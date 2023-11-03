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كم يبلغ سعر لتر السولار بعد تثبيته وزيادة البنزين؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أبقت الحكومة على أسعار السولار في محطات تموين السيارات كما هو دون تغيير، بينما قررت رفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه.

ويصل سعر السولار حاليا إلى 8.25 جنيه للتر، وذلك بعد زيادته هذا العام بقيمة جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي.

وتبدأ الحكومة في تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة بعد رفعها ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 10 جنيهات بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 إلى 11.5 جنيه بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 12.5 جنيه بزيادة جنيه.

ورفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودي الدخل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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